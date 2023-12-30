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«Жальгирис» отправил в отставку Максвитиса. Клуб возглавит Тринкьери

«Жальгирис» отправил в отставку Максвитиса. Клуб возглавит Тринкьери
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Литовский «Жальгирис» объявил о подписании контракта с итальянским главным тренером Андреа Тринкьери. Чемпион Литвы отправил в отставку бывшего тренера Казиса Максвитиса.

«Решение было непростым, но к нему пришли обе стороны. Хотя пару недель назад мы продемонстрировали общественное доверие к тренеру, в последнее время игра и результаты команды не удовлетворяют тренерский штаб, руководство клуба или болельщиков команды», – говорится в заявлении генерального менеджера команды Паулюса Янкунаса.

Отметим, что руководство команды ранее уже пыталось уволить Максвитиса с поста главного тренера. Но вскоре после заявления «Жальгириса» игроки литовской команды выступили категорически против увольнения Максвитиса. Но шестое поражение кряду в Евролиге стало дря руководства клуба последней каплей.

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Источник: игроки «Жальгириса» потребовали не увольнять главного тренера и добились своего
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