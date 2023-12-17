«Такого ещё не было». Игроки «Жальгириса» отстояли тренера, которому грозило увольнение?

Литва давно считается одним из островков баскетбола, который регулярно дарит миру талантливых игроков. Однако новости из маленькой прибалтийской страны доходят до широкой аудитории не сказать, чтобы слишком часто. Случай с главным тренером «Жальгириса» Казисом Максвитисом является исключением. Во-первых, Максвитис известен российским болельщикам по работе в «Парме». А во-вторых, уж слишком большое имя у «Жальгириса» (с небольшим преувеличением даже по европейским меркам), чтобы не обратить внимание на эту любопытную историю. Вот как всё было.

Сначала авторитетное издание BasketNews сообщило, что Максвитис близок к провалу и вот-вот покинет клуб из Каунаса. Какие аргументы привёл портал? Довольно простые — дела у «Жальгириса» не очень. После 14 матчей регулярного чемпионата Евролиги команда на 16-м месте — ниже только АСВЕЛ и «Альба», у которых совсем всё швах.

В чемпионате страны всё вроде бы не так плохо. Но и тут как посмотреть. Самая титулованная литовская команда занимает сейчас второе место, уступая «Вулвз» по статистическим показателям. Пропускает в местном первенстве «Жальгирис» немного, но вот по забитым мячам из топ-6 подопечные Максвитиса вторые с конца. В Евролиге всё куда хуже. Литовский клуб проиграл все матчи декабря (на данный момент их было три). А если копнуть глубже, становится очевидно, что картина ещё страшнее. За более чем полтора месяца лишь две победы. И, внимание — восемь поражений!

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Последней каплей боссов «Жальгириса», если верить инсайдерам из BasketNews, стал домашний проигрыш в матче с «Партизаном». Те якобы даже связались с Шарунасом Ясикявичюсом, который трудился в клубе с момента начала тренерской карьеры, прежде чем отправиться в «Барселону». Но незадача — Ясикявичюс предложение отклонил (через некоторое время он возглавит «Фенербахче»).

И всё-таки команду нужно спасать, поэтому внимание руководства было переключено на Андреа Тринкьери, который, кажется, сразу дал согласие и уже готовился паковать чемоданы, чтобы отправиться в Литву. И здесь самое интересное. Сначала «Жальгирис» выпускает заявление, в котором опровергает слухи о готовящейся тренерской отставке:

«После игры (с «Партизаном». – Прим. «Чемпионата») ходило много слухов и домыслов. Хотим вас заверить, что главный тренер Казис Максвитис пользуется полным доверием клуба и продолжит возглавлять команду!»

А потом слово берёт известный инсайдер Донатас Урбонас (он же был одним из авторов начального инсайда на BasketNews). И, если верить его словам, напрашивается следующий вывод: то ли игроки «Жальгириса» так не любят Тринкьери, то ли просто обожают Максвитиса. Урбонас поведал, что баскетболисты литовской команды выступили категорически против увольнения Казиса и в итоге добились своего.

Наставления от Казиса Максвитиса, 2023 год Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

«Не могу припомнить, чтобы когда-то был свидетелем чего-либо подобного. Это действительно говорит о преданности игроков «Жальгириса» тренеру Максвитису», — поделился Урбонас.

Случай и вправду нерядовой. Но всему можно попытаться найти какое-то толкование. Всё может объясняться тёплым и человеческим отношением тренера к подопечным. А может, здесь комплекс факторов. Как-то было подсчитано, что среди всех тренеров Евролиги Максвитис — лидер по количеству замен, проводимых за матч. Нетрудно догадаться, что каждый игрок может только поблагодарить наставника за возможность показать себя на площадке.

Что побудило игроков «Жальгириса» отстоять перед руководством своего наставника, наверняка останется в раздевалке. Нам же останется следить и дальше за карьерой специалиста. У тренера, за которого подопечные стоят горой, она почти несомненно будет яркой.