Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» готов обменять Эндрю Уиггинса на фоне плохих результатов клуба

«Голден Стэйт» готов обменять Эндрю Уиггинса на фоне плохих результатов клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможность обменять лёгкого форварда команды Эндрю Уиггинса. Об этом сообщил журналист The Athletic Тим Каваками.

По информации источника, руководство «воинов» изменило свою прежнюю позицию в отношении игрока и теперь готовы расстаться с Уиггинсом.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». Уиггинс является одним из главных действующих лиц того успеха «воинов».

На данный момент клуб из Сан-Франциско занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» провёл 31 матч в регулярном чемпионате, имея отрицательное соотношение побед и поражений – 15-16.

Мнение главного тренера:
«Мы деморализованы». Стив Керр — о поражении «Голден Стэйт» от «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android