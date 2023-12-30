«Голден Стэйт» готов обменять Эндрю Уиггинса на фоне плохих результатов клуба

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Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможность обменять лёгкого форварда команды Эндрю Уиггинса. Об этом сообщил журналист The Athletic Тим Каваками.

По информации источника, руководство «воинов» изменило свою прежнюю позицию в отношении игрока и теперь готовы расстаться с Уиггинсом.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». Уиггинс является одним из главных действующих лиц того успеха «воинов».

На данный момент клуб из Сан-Франциско занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» провёл 31 матч в регулярном чемпионате, имея отрицательное соотношение побед и поражений – 15-16.