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«Это извращение». Бертомеу – о ЦСКА, который является акционером Евролиги

«Это извращение». Бертомеу – о ЦСКА, который является акционером Евролиги
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Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу высказался о московском ЦСКА, который несмотря на то, что не участвует в европейском чемпионате, до сих пор является акционером лиги.

«Очень надеюсь, что ЦСКА, каким бы собственником соревнований он ни был, не должен иметь права голоса, но он все ещё участвует в принятии решений. Потому что лига поддерживает их в некоторых вопросах. Это извращение и огромный элемент искажений на спортивном и экономическом уровнях», – приводит слова Бертомеу Solobasket.

Напомним, в конце 2022 года совет акционеров Евролиги ратифицировал увольнение Бертомеу с должности главы Евролиги. Испанец занимал должность президента Евролиги с 2000 года.

Отметим, что ранее Бертомеу в негативном ключе высказался об израильском «Маккаби Тель-Авив».

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