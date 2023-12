Редик считает, что Эмбиид недополучает признания из-за отсутствия чемпионского перстня

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик высказался о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, который был признан самым ценным игроком прошлого сезона НБА.

В своём подкасте The Old Man and The Three Редик заявил, что публика, несмотря на титул MVP Эмбиида и хорошие шансы взять второй подряд в этом сезоне, пока не отдаёт ему должного признания из-за отсутствия чемпионского перстня, говоря: «Пока он не выиграет [финал], я не хочу об этом слышать».

Собеседник Редика — эксперт Тим Леглер — полностью согласился с первым, отметив, что Эмбиид играет лучше, чем когда-либо, но люди этого не видят, потому что для них единственное, что действительно имеет значение — это победа в финале.

Редик напомнил, что те же самые разговоры вращались вокруг Янниса Адетокунбо и Николы Йокича, но оба эти игрока в конечном итоге выиграли титулы.