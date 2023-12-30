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Инсайдер: «Никс» обменяли Ар Джея Барретта в «Торонто» на О Джи Ануноби

«Нью-Йорк Никс» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта в «Торонто Рэпторс» на лёгкого форварда О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях со ссылкой на неназванные источники.

В нынешнем сезоне Барретт сыграл 26 матчей за «Нью-Йорк», в которых набирал 18,2 очка, делал 4,3 подбора и 0,5 перехвата в среднем за игру.

На счету Ануноби в текущем регулярном чемпионате 27 игр за «Рэпторс», в которых он набирал 15,1 очка, делал 3,9 подбора и один перехват в среднем за матч.

На данный момент «Никс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 54,8% побед.

«Торонто» победил в 38,7% игр и идёт на 12-й строчке Востока.