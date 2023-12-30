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Баскетбол в 2024 году: прогнозы и аналитика

Олимпиада, «Бостон» — чемпион, Леброн сыграет с сыном. Предсказываем 2024-й в баскетболе!
Арина Ершова Александр Зотеев
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Предсказываем 2024-й в баскетболе!
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Кто станет MVP в НБА? Чем закончится сезон для Виктора Вембаньямы? И что ждёт Единую лигу ВТБ?

Считаные дни остаются до того, как наступит 2024 год. Хочется верить, что он будет не менее насыщенным на спортивные события, нежели предыдущий. Ведь в мире баскетбола нас будет ждать сразу несколько громких историй: конец сезона в НБА, будущий чемпион в Единой лиге ВТБ и, конечно же, Олимпийские игры в Париже. В этом материале «Чемпионат» попробует предсказать, что случится в международном и российском баскетболе в новом 2024 году.

Леброн Джеймс сыграет со своим сыном в матче НБА (вместе или против)

Бронни и Леброн Джеймсы

Бронни и Леброн Джеймсы

Фото: Jason Armond/Getty Images

Леброн Джеймс, которому сегодня исполнилось 39 лет, ясно дал понять: он не закончит с баскетболом до тех пор, пока в НБА не попадёт его старший сын. Неважно, окажутся ли они в одной команде или нет, Король мечтает в один день выйти на площадку с Бронни.

Летом 2023-го эта мечта оказалась под угрозой: 18-летний Джеймс пережил остановку сердца на тренировке, из-за чего был вынужден перенести операцию. Никто не знал, сможет ли он продолжить игровую карьеру, однако Бронни быстро восстановился и спустя всего пять месяцев был допущен к баскетбольным активностям. В декабре он дебютировал за команду университета Южной Калифорнии в NCAA.

В теории Бронни Джеймс может выставить свою кандидатуру и оказаться на драфте НБА уже в 2024-м. Существует вероятность, что в таком случае Леброн откажется от опции и покинет «Лейкерс», чтобы объединиться с сыном, где бы он ни оказался. При этом есть причины полагать, что всё это произойдёт в «Кливленде». Только представьте!

Бронни — в НБА?
Бронни уже ждут в НБА. Команды верят, что через него смогут заполучить Леброна
Бронни уже ждут в НБА. Команды верят, что через него смогут заполучить Леброна

Джоэл Эмбиид станет MVP регулярного чемпионата во второй раз подряд

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид

Фото: Getty Images

В декабре центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продемонстрировал по-настоящему историческое выступление. В девяти матчах он в среднем набирал по 40,2 очка и 12,6 подбора, установив сразу несколько рекордов франшизы. Это помогло камерунцу обойти действующего чемпиона Николу Йокича в официальной гонке за MVP.

На протяжении последних трёх лет именно эти двое были главными претендентами на награду самому ценному игроку регулярного сезона. Дважды подряд Эмбиид оставался вторым по итогам голосования, и в лиге существовало мнение, что у него «украли» звание MVP. Но в 2023-м ситуация перевернулась — Йокич наконец уступил сопернику статуэтку имени Майкла Джордана.

Теперь Джоэл, который в среднем набирает по 35 очков за игру, может стать самым результативным игроком лиги третий год кряду. И хотя он остаётся единственным MVP в истории лиги, чья команда ни разу не проходила дальше второго раунда плей-офф, проигнорировать такое выступление голосующие попросту не смогут. К тому же надо же лиге как-то реабилитироваться за «отобранную» у Эмбиида в 2022-м награду.

На каком месте Эмбиид?
Собрали 7 лучших индивидуальных выступлений в 2023 году. Много-много НБА и один подарок!
Собрали 7 лучших индивидуальных выступлений в 2023 году. Много-много НБА и один подарок!

Леброн Джеймс не выиграет чемпионство

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Getty Images

Когда речь заходит о том, кто же является лучшим игроком в истории НБА, имя Леброна Джеймса упоминается в первую очередь. Однако поставить его на первое место в своём списке готовы далеко не все. Особенно поклонники Майкла Джордана, у которых есть один очень весомый аргумент — он выиграл больше чемпионских перстней.

У Эм Джея их было шесть, у Леброна — всего четыре. Пока. Однако в то, что в обозримом будущем это количество вырастет до пяти, верится с трудом. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает только восьмое место в конференции (17-15) и не выглядит как команда, способная бороться за титул. Да, мы видели нечто подобное в предыдущем сезоне, когда трансферная кампания в дедлайн позволила «Лейкерс» выйти в плей-офф и дойти до финала Запада. Но там их ожидало поражение 0-4 от «Денвера», который в этом году занимает второе место в конференции после «Тимбервулвз».

Сложно представить, что же такого «озёрникам» придётся вытворить на рынке обменов, чтобы пройти эти команды в плей-офф. У них попросту недостаточно ресурсов, чтобы обыграть условную «Миннесоту» в серии. Так что извини, Леброн — в новом году ты не станешь чемпионом.

Крупные поражения Леброна:
То, о чём Леброн не хочет вспоминать. Худшие поражения в карьере Короля
То, о чём Леброн не хочет вспоминать. Худшие поражения в карьере Короля

Лука Дончич запросит обмен из «Далласа»

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: Getty Images

24-летний Лука Дончич остаётся одним из лучших баскетболистов нового поколения. Он четырежды играл на Матче всех звёзд и столько же раз попадал в первую символическую пятёрку НБА. Вот только вместе с «Далласом» он выиграл всего две серии плей-офф, причём обе — в 2022 году.

А вот прошлой весной «Маверикс» Дончича не попали не то что в плей-офф, но даже в плей-ин, после того как команда решилась на откровенный танкинг ради пика первого раунда. Тогда впервые пошли слухи о том, что уже следующим летом Лука, оставшийся не в восторге от произошедшего, может запросить обмен.

На данный момент «Даллас» занимает шестое место на Западе — во многом благодаря Дончичу, так как его звёздный напарник Кайри Ирвинг выбыл из строя из-за ушиба пятки. И главная проблема «Маверикс», как обычно, заключается в том, что Дончич не может в одиночку тащить на себе команду весь регулярный сезон, а потом ещё и в плей-офф. И никаких предпосылок к тому, что в этот раз всё будет по-другому, пока не наблюдается. Ждём, что терпение словенца лопнет раньше, чем «Даллас» окажется в финале НБА.

Дончич в Рождество:
Лука Дончич разукрасил рождественский день в НБА! Он набрал 50 очков и отпраздновал юбилей
Лука Дончич разукрасил рождественский день в НБА! Он набрал 50 очков и отпраздновал юбилей

В сборной США появится «Дрим-тим», которая без проблем возьмёт золотые медали на ОИ-2024

Сборная США по баскетболу

Сборная США по баскетболу

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

На чемпионате мира, состоявшемся в 2023 году, молодая сборная США заняла только четвёртое место. На турнире господствовали европейские гранды, ну а бронзовую медаль у американцев отобрали соседи из Канады. Однако на предстоящих Олимпийских играх в Париже всё обещает быть совсем по-другому.

Ожидается, что на свою последнюю Олимпиаду поедут сразу несколько суперзвёзд американского баскетбола: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Кавай Леонард, Пол Джордж… Даже камерунец Джоэл Эмбиид принял решение присоединиться к команде США!

Ожидается, что этот состав может стать лучшим со времён «Дрим-тим» 1992-го или хотя бы не уступит её образцу 2012 года: тогда в Лондоне играли Джеймс, Дюрант, Крис Пол, Кармело Энтони, Коби Брайант, Кевин Лав и другие. И если до Парижа сборная США доедет в таком виде, как предполагают сейчас, её не остановит никто — золотые медали будут почти что гарантированы для новой «команды мечты».

Кто может сыграть за США:
Собрали всех звёзд, кто может поехать на ОИ-2024. Составляем сборную мечты
Собрали всех звёзд, кто может поехать на ОИ-2024. Составляем сборную мечты

«Бостон Селтикс» возьмёт 18-е чемпионство в НБА за свою историю и выйдет на чистое первое место по количеству титулов, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс»

Джейсон Тейтум

Джейсон Тейтум

Фото: Getty Images

На данный момент «Бостон» имеет лучший результат во всей НБА. В 31 матче «Селтикс» потерпели всего шесть поражений — с 80,6% побед они занимают первое место в таблице Восточной конференции, пока букмекеры оценивают вероятность чемпионства в 20-22%.

Если очень кратко, «Селтикс» стали существенно лучше в клатче, а также исполняют какое-то феноменальное количество трёхочковых. Кристапс Порзингис отлично вписался в команду Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна — его универсальность помогла разгрузить нападение и подтянуть оборону. Деррик Уайт заметно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. В общем, пока для поклонников «Бостона» всё складывается просто замечательно.

И, как уже было упомянуто в одном из предыдущих пунктов, мы не верим, что «Лейкерс» станут чемпионами в 2024-м. А это означает только одно: «Бостон» должен брать трофей и выходить по их количеству на чистое первое место, которое команда на данный момент делит с «Лос-Анджелесом». На кону стоит не только первый титул с 2008 года, но и статус самой побеждающей франшизы в истории НБА.

Взгляд в прошлое:
Матч, предопределивший смену династий, или как «Большое трио» впервые разгромило «Бостон»
Матч, предопределивший смену династий, или как «Большое трио» впервые разгромило «Бостон»

Виктор Вембаньяма не станет новичком года, но поедет на Матч всех звёзд

Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма

Фото: Getty Images

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма был одним из самых востребованных проспектов последних лет, поэтому ещё до начала сезона в НБА существовало мнение, что ему достанется награда лучшему новичку года. И кто бы мог подумать, что главным претендентом на это звание станет Чет Холмгрен, вернувшийся после серьёзной травмы?

Сейчас именно новичок «Тандер», лидирует в официальной гонке за звание ROY. Роль в этом, конечно, сыграл факт успешного выступления его «Оклахомы» на фоне катастрофического провала «Сан-Антонио». Благодаря талантливому окружению Чет опережает других новичков по большинству статистических метрик, и мы верим, что в итоге награда достанется именно ему.

Тем не менее Вемби пользуется реальной популярностью среди болельщиков, чьи голоса определяют 50% при выборе участников Матча звёзд, и имеет хорошую PR-команду. Да, на Запад вернулся Кевин Дюрант, который наверняка займёт одно место, отведённое там для форварда. Но раз уж в 2023-м стартером на Звёздном уикенде был тяжело травмированный на тот момент Зайон Уильямсон, ничего не мешает Вембаньяме повторить успех Блэйка Гриффина и стать «олл-стар» в своём дебютном сезоне.

Расклады по «Спёрс» — в том числе:
Ни одной победы в 37 матчах на двоих! Что творится с худшими командами НБА?
Ни одной победы в 37 матчах на двоих! Что творится с худшими командами НБА?

ЦСКА не станет чемпионом Единой лиги ВТБ

Эмил Райкович (слева)

Эмил Райкович (слева)

Фото: ПБК ЦСКА

Армейцы, безусловно, на данный момент являются одними из главных претендентов на чемпионство. Но игра в регулярном чемпионате и в плей-офф — абсолютно разные вещи. И в ЦСКА как никто другой об этом знают. В прошлом сезоне команда Райковича прошла регулярку лишь с двумя поражениями, но в плей-офф же даже не вышла в финал.

Сейчас очень конкурентный чемпионат, почти каждая команда может выйти из противостояния победителем. УНИКС все так же силён, «Зенит» и «Локомотив» набрали серьёзный ход после невнятного старта, а «Енисей» и «Парма» готовы стать тёмными лошадками и преподнести сенсацию. Армейцам придется отдать в плей-офф слишком много сил, чтобы завоевать трофей, поэтому не стоит отрицать, что они где-то могут оступиться.

Взгляд в прошлое:
Триумфальный ЦСКА-2019 — где они сейчас?
Триумфальный ЦСКА-2019 — где они сейчас?

«Химки» вернутся в Единую лигу ВТБ

Андрей Мальцев

Андрей Мальцев

Фото: БК «Химки»

Несмотря на все трудности, у подмосковной команды не отнять богатую историю. Клуб был на грани исчезновения, но нашёл силы сохранить имя и начать всё с нуля. Коллектив Андрея Мальцева прошёл тернистый путь, но уже в прошлом сезоне завоевал бронзу Суперлиги, а сейчас уверенно идёт на первом месте в турнирной таблице.

В последние два года руководство Единой лиги ВТБ взяло курс на расширение лиги и привлечение команд из Суперлиги. В «Химках» также не отрицали, что намерены вернуться в сильнейший чемпионат, и складывается такое ощущение, что всё к этому стремительно идёт. В прошлом сезоне химчане участвовали в Финале четырёх Кубка России как раз против клубов Лиги ВТБ, а в нынешнем сезоне даже обыграли в одном матче «Руну».

Интервью с главным тренером:
«Русские ничуть не хуже легионеров». Как «Химки» продолжают борьбу за место в Лиге ВТБ
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«Русские ничуть не хуже легионеров». Как «Химки» продолжают борьбу за место в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ пополнится командой не из России (Сербия, Китай, Беларусь)

Фото: БК «Минск»

Несмотря на расширение чемпионата за счёт российских команд, очевидно, что руководство лиги заинтересовано сохранить международный статус. Последние сезоны выступления «Астаны» и «Минска» вызывали много вопросов, в том числе и в самой лиге. Однако если казахстанский клуб поменял вектор развития после смены руководства, который уже в этом сезоне дал плоды, то у команды из Беларуси дела всё ещё идут неважно.

Поэтому не стоит отрицать, что минчан заменит другая команда, и это будет очень подходящий момент для расширения географии Единой лиги ВТБ. Например, в Сербию или Китай. Сербские команды уже участвовали с Суперкубке Единой лиги ВТБ, а Китай точно будет заходить и на российский рынок. На самом деле это уже происходит, как минимум вспомните подписание Алексея Шведа «Шаньси».

Как дела у Шведа в Китае:
«Волшебник!» В Китае восхищены Шведом и ждут, что его авторитет привлечёт экс-звёзд НБА
«Волшебник!» В Китае восхищены Шведом и ждут, что его авторитет привлечёт экс-звёзд НБА

Хавьер Паскуаль покинет «Зенит»

Хавьер Паскуаль

Хавьер Паскуаль

Фото: БК «Минск»

Испанский тренер работает с петербургской командой с начала 2020 года и уже спустя два с половиной года привёл клуб к заветному чемпионству. Казалось, что после отстранения российских команд из еврокубков произойдёт отток высококлассных специалистов и баскетболистов, но обошлось. За это время у Паскуаля было несколько очень серьёзных предложений от клубов Евролиги.

Но он решил продолжить работу в Санкт-Петербурге и попытаться привести сине-бело-голубых к чемпионству. Однако перспективы возвращения российских команд в еврокубки туманны, а испанский специалист слишком амбициозен, чтобы лишать себя Евролиги ещё на один сезон. Возможно, нынешний сезон Единой лиги ВТБ можно расценить как «Последний танец Хавьера Паскуаля».

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«В начале сезона «Зенит» был ленивым и слишком самоуверенным». Интервью с Кайлом Куричем
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«В начале сезона «Зенит» был ленивым и слишком самоуверенным». Интервью с Кайлом Куричем

Ксавье Ратан-Мэйз перейдёт в ЦСКА, УНИКС, «Зенит» или «Локомотив-Кубань»

Ксавье Ратан-Мэйз (справа)

Ксавье Ратан-Мэйз (справа)

Фото: БК «Енисей»

Для Единой лиги ВТБ уже привычна история, когда лидер команды из середины или низа турнирной таблицы переходит в топ-клуб. Так было с Каспером Уэйром, Маркосом Найтом и другими игроками годами ранее. Ратан-Мэйз, очевидно, будет лакомым кусочком грандов российского баскетбола. Не секрет, что уже после первых перформансов им активно интересовался «Локомотив».

Однако у канадца в контракте нет опции выхода из него, поэтому как минимум в нынешнем сезоне судьба Ксавье в руках руководства «Енисея». Что будет дальше — вопрос. Может, он вообще перейдёт в другой чемпионат, но очевидно, что при нынешних реалиях адаптированный легионер в Единой лиге ВТБ — на вес золота. Возможно, многое будет зависеть от того, выведет ли он красноярскую команду в плей-офф и как там себя проявит.

Наш герой:
«Хочу стать игроком, подписать которого мечтает каждая команда». Интервью с Ратан-Мэйзом
«Хочу стать игроком, подписать которого мечтает каждая команда». Интервью с Ратан-Мэйзом
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