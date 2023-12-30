Олимпиада, «Бостон» — чемпион, Леброн сыграет с сыном. Предсказываем 2024-й в баскетболе!

Кто станет MVP в НБА? Чем закончится сезон для Виктора Вембаньямы? И что ждёт Единую лигу ВТБ?

Считаные дни остаются до того, как наступит 2024 год. Хочется верить, что он будет не менее насыщенным на спортивные события, нежели предыдущий. Ведь в мире баскетбола нас будет ждать сразу несколько громких историй: конец сезона в НБА, будущий чемпион в Единой лиге ВТБ и, конечно же, Олимпийские игры в Париже. В этом материале «Чемпионат» попробует предсказать, что случится в международном и российском баскетболе в новом 2024 году.

Леброн Джеймс сыграет со своим сыном в матче НБА (вместе или против)

Бронни и Леброн Джеймсы Фото: Jason Armond/Getty Images

Леброн Джеймс, которому сегодня исполнилось 39 лет, ясно дал понять: он не закончит с баскетболом до тех пор, пока в НБА не попадёт его старший сын. Неважно, окажутся ли они в одной команде или нет, Король мечтает в один день выйти на площадку с Бронни.

Летом 2023-го эта мечта оказалась под угрозой: 18-летний Джеймс пережил остановку сердца на тренировке, из-за чего был вынужден перенести операцию. Никто не знал, сможет ли он продолжить игровую карьеру, однако Бронни быстро восстановился и спустя всего пять месяцев был допущен к баскетбольным активностям. В декабре он дебютировал за команду университета Южной Калифорнии в NCAA.

В теории Бронни Джеймс может выставить свою кандидатуру и оказаться на драфте НБА уже в 2024-м. Существует вероятность, что в таком случае Леброн откажется от опции и покинет «Лейкерс», чтобы объединиться с сыном, где бы он ни оказался. При этом есть причины полагать, что всё это произойдёт в «Кливленде». Только представьте!

Джоэл Эмбиид станет MVP регулярного чемпионата во второй раз подряд

Джоэл Эмбиид Фото: Getty Images

В декабре центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продемонстрировал по-настоящему историческое выступление. В девяти матчах он в среднем набирал по 40,2 очка и 12,6 подбора, установив сразу несколько рекордов франшизы. Это помогло камерунцу обойти действующего чемпиона Николу Йокича в официальной гонке за MVP.

На протяжении последних трёх лет именно эти двое были главными претендентами на награду самому ценному игроку регулярного сезона. Дважды подряд Эмбиид оставался вторым по итогам голосования, и в лиге существовало мнение, что у него «украли» звание MVP. Но в 2023-м ситуация перевернулась — Йокич наконец уступил сопернику статуэтку имени Майкла Джордана.

Теперь Джоэл, который в среднем набирает по 35 очков за игру, может стать самым результативным игроком лиги третий год кряду. И хотя он остаётся единственным MVP в истории лиги, чья команда ни разу не проходила дальше второго раунда плей-офф, проигнорировать такое выступление голосующие попросту не смогут. К тому же надо же лиге как-то реабилитироваться за «отобранную» у Эмбиида в 2022-м награду.

Леброн Джеймс не выиграет чемпионство

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Когда речь заходит о том, кто же является лучшим игроком в истории НБА, имя Леброна Джеймса упоминается в первую очередь. Однако поставить его на первое место в своём списке готовы далеко не все. Особенно поклонники Майкла Джордана, у которых есть один очень весомый аргумент — он выиграл больше чемпионских перстней.

У Эм Джея их было шесть, у Леброна — всего четыре. Пока. Однако в то, что в обозримом будущем это количество вырастет до пяти, верится с трудом. На данный момент «Лос-Анджелес» занимает только восьмое место в конференции (17-15) и не выглядит как команда, способная бороться за титул. Да, мы видели нечто подобное в предыдущем сезоне, когда трансферная кампания в дедлайн позволила «Лейкерс» выйти в плей-офф и дойти до финала Запада. Но там их ожидало поражение 0-4 от «Денвера», который в этом году занимает второе место в конференции после «Тимбервулвз».

Сложно представить, что же такого «озёрникам» придётся вытворить на рынке обменов, чтобы пройти эти команды в плей-офф. У них попросту недостаточно ресурсов, чтобы обыграть условную «Миннесоту» в серии. Так что извини, Леброн — в новом году ты не станешь чемпионом.

Лука Дончич запросит обмен из «Далласа»

Лука Дончич Фото: Getty Images

24-летний Лука Дончич остаётся одним из лучших баскетболистов нового поколения. Он четырежды играл на Матче всех звёзд и столько же раз попадал в первую символическую пятёрку НБА. Вот только вместе с «Далласом» он выиграл всего две серии плей-офф, причём обе — в 2022 году.

А вот прошлой весной «Маверикс» Дончича не попали не то что в плей-офф, но даже в плей-ин, после того как команда решилась на откровенный танкинг ради пика первого раунда. Тогда впервые пошли слухи о том, что уже следующим летом Лука, оставшийся не в восторге от произошедшего, может запросить обмен.

На данный момент «Даллас» занимает шестое место на Западе — во многом благодаря Дончичу, так как его звёздный напарник Кайри Ирвинг выбыл из строя из-за ушиба пятки. И главная проблема «Маверикс», как обычно, заключается в том, что Дончич не может в одиночку тащить на себе команду весь регулярный сезон, а потом ещё и в плей-офф. И никаких предпосылок к тому, что в этот раз всё будет по-другому, пока не наблюдается. Ждём, что терпение словенца лопнет раньше, чем «Даллас» окажется в финале НБА.

В сборной США появится «Дрим-тим», которая без проблем возьмёт золотые медали на ОИ-2024

Сборная США по баскетболу Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

На чемпионате мира, состоявшемся в 2023 году, молодая сборная США заняла только четвёртое место. На турнире господствовали европейские гранды, ну а бронзовую медаль у американцев отобрали соседи из Канады. Однако на предстоящих Олимпийских играх в Париже всё обещает быть совсем по-другому.

Ожидается, что на свою последнюю Олимпиаду поедут сразу несколько суперзвёзд американского баскетбола: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Кавай Леонард, Пол Джордж… Даже камерунец Джоэл Эмбиид принял решение присоединиться к команде США!

Ожидается, что этот состав может стать лучшим со времён «Дрим-тим» 1992-го или хотя бы не уступит её образцу 2012 года: тогда в Лондоне играли Джеймс, Дюрант, Крис Пол, Кармело Энтони, Коби Брайант, Кевин Лав и другие. И если до Парижа сборная США доедет в таком виде, как предполагают сейчас, её не остановит никто — золотые медали будут почти что гарантированы для новой «команды мечты».

«Бостон Селтикс» возьмёт 18-е чемпионство в НБА за свою историю и выйдет на чистое первое место по количеству титулов, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс»

Джейсон Тейтум Фото: Getty Images

На данный момент «Бостон» имеет лучший результат во всей НБА. В 31 матче «Селтикс» потерпели всего шесть поражений — с 80,6% побед они занимают первое место в таблице Восточной конференции, пока букмекеры оценивают вероятность чемпионства в 20-22%.

Если очень кратко, «Селтикс» стали существенно лучше в клатче, а также исполняют какое-то феноменальное количество трёхочковых. Кристапс Порзингис отлично вписался в команду Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна — его универсальность помогла разгрузить нападение и подтянуть оборону. Деррик Уайт заметно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. В общем, пока для поклонников «Бостона» всё складывается просто замечательно.

И, как уже было упомянуто в одном из предыдущих пунктов, мы не верим, что «Лейкерс» станут чемпионами в 2024-м. А это означает только одно: «Бостон» должен брать трофей и выходить по их количеству на чистое первое место, которое команда на данный момент делит с «Лос-Анджелесом». На кону стоит не только первый титул с 2008 года, но и статус самой побеждающей франшизы в истории НБА.

Виктор Вембаньяма не станет новичком года, но поедет на Матч всех звёзд

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма был одним из самых востребованных проспектов последних лет, поэтому ещё до начала сезона в НБА существовало мнение, что ему достанется награда лучшему новичку года. И кто бы мог подумать, что главным претендентом на это звание станет Чет Холмгрен, вернувшийся после серьёзной травмы?

Сейчас именно новичок «Тандер», лидирует в официальной гонке за звание ROY. Роль в этом, конечно, сыграл факт успешного выступления его «Оклахомы» на фоне катастрофического провала «Сан-Антонио». Благодаря талантливому окружению Чет опережает других новичков по большинству статистических метрик, и мы верим, что в итоге награда достанется именно ему.

Тем не менее Вемби пользуется реальной популярностью среди болельщиков, чьи голоса определяют 50% при выборе участников Матча звёзд, и имеет хорошую PR-команду. Да, на Запад вернулся Кевин Дюрант, который наверняка займёт одно место, отведённое там для форварда. Но раз уж в 2023-м стартером на Звёздном уикенде был тяжело травмированный на тот момент Зайон Уильямсон, ничего не мешает Вембаньяме повторить успех Блэйка Гриффина и стать «олл-стар» в своём дебютном сезоне.

ЦСКА не станет чемпионом Единой лиги ВТБ

Эмил Райкович (слева) Фото: ПБК ЦСКА

Армейцы, безусловно, на данный момент являются одними из главных претендентов на чемпионство. Но игра в регулярном чемпионате и в плей-офф — абсолютно разные вещи. И в ЦСКА как никто другой об этом знают. В прошлом сезоне команда Райковича прошла регулярку лишь с двумя поражениями, но в плей-офф же даже не вышла в финал.

Сейчас очень конкурентный чемпионат, почти каждая команда может выйти из противостояния победителем. УНИКС все так же силён, «Зенит» и «Локомотив» набрали серьёзный ход после невнятного старта, а «Енисей» и «Парма» готовы стать тёмными лошадками и преподнести сенсацию. Армейцам придется отдать в плей-офф слишком много сил, чтобы завоевать трофей, поэтому не стоит отрицать, что они где-то могут оступиться.

«Химки» вернутся в Единую лигу ВТБ

Андрей Мальцев Фото: БК «Химки»

Несмотря на все трудности, у подмосковной команды не отнять богатую историю. Клуб был на грани исчезновения, но нашёл силы сохранить имя и начать всё с нуля. Коллектив Андрея Мальцева прошёл тернистый путь, но уже в прошлом сезоне завоевал бронзу Суперлиги, а сейчас уверенно идёт на первом месте в турнирной таблице.

В последние два года руководство Единой лиги ВТБ взяло курс на расширение лиги и привлечение команд из Суперлиги. В «Химках» также не отрицали, что намерены вернуться в сильнейший чемпионат, и складывается такое ощущение, что всё к этому стремительно идёт. В прошлом сезоне химчане участвовали в Финале четырёх Кубка России как раз против клубов Лиги ВТБ, а в нынешнем сезоне даже обыграли в одном матче «Руну».

Единая лига ВТБ пополнится командой не из России (Сербия, Китай, Беларусь)

Фото: БК «Минск»

Несмотря на расширение чемпионата за счёт российских команд, очевидно, что руководство лиги заинтересовано сохранить международный статус. Последние сезоны выступления «Астаны» и «Минска» вызывали много вопросов, в том числе и в самой лиге. Однако если казахстанский клуб поменял вектор развития после смены руководства, который уже в этом сезоне дал плоды, то у команды из Беларуси дела всё ещё идут неважно.

Поэтому не стоит отрицать, что минчан заменит другая команда, и это будет очень подходящий момент для расширения географии Единой лиги ВТБ. Например, в Сербию или Китай. Сербские команды уже участвовали с Суперкубке Единой лиги ВТБ, а Китай точно будет заходить и на российский рынок. На самом деле это уже происходит, как минимум вспомните подписание Алексея Шведа «Шаньси».

Хавьер Паскуаль покинет «Зенит»

Хавьер Паскуаль Фото: БК «Минск»

Испанский тренер работает с петербургской командой с начала 2020 года и уже спустя два с половиной года привёл клуб к заветному чемпионству. Казалось, что после отстранения российских команд из еврокубков произойдёт отток высококлассных специалистов и баскетболистов, но обошлось. За это время у Паскуаля было несколько очень серьёзных предложений от клубов Евролиги.

Но он решил продолжить работу в Санкт-Петербурге и попытаться привести сине-бело-голубых к чемпионству. Однако перспективы возвращения российских команд в еврокубки туманны, а испанский специалист слишком амбициозен, чтобы лишать себя Евролиги ещё на один сезон. Возможно, нынешний сезон Единой лиги ВТБ можно расценить как «Последний танец Хавьера Паскуаля».

Ксавье Ратан-Мэйз перейдёт в ЦСКА, УНИКС, «Зенит» или «Локомотив-Кубань»

Ксавье Ратан-Мэйз (справа) Фото: БК «Енисей»

Для Единой лиги ВТБ уже привычна история, когда лидер команды из середины или низа турнирной таблицы переходит в топ-клуб. Так было с Каспером Уэйром, Маркосом Найтом и другими игроками годами ранее. Ратан-Мэйз, очевидно, будет лакомым кусочком грандов российского баскетбола. Не секрет, что уже после первых перформансов им активно интересовался «Локомотив».

Однако у канадца в контракте нет опции выхода из него, поэтому как минимум в нынешнем сезоне судьба Ксавье в руках руководства «Енисея». Что будет дальше — вопрос. Может, он вообще перейдёт в другой чемпионат, но очевидно, что при нынешних реалиях адаптированный легионер в Единой лиге ВТБ — на вес золота. Возможно, многое будет зависеть от того, выведет ли он красноярскую команду в плей-офф и как там себя проявит.