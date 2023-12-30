Журналист — об обмене Барретта: у «Рэпторс» нет аппетита к полноценной перестройке

Журналист издания Hoops Rumors Тристан Такер высказался об обмене игроков «Нью-Йорк Никс» Ар Джея Барретта и Иммануэля Куикли в «Торонто Рэпторс», обозначив мотивы как игроков, так и канадского клуба.

Напомним, в результате обмена, о котором стало известно сегодня, в Нью-Йорк переехали О Джи Ануноби, Малачи Флинн и Прешес Ачиуву.

«Барретт любил Нью-Йорк и наслаждался игрой за «Никс», но в случае обмена он рассматривал свой родной город Торонто как отличный вариант. 23-летний игрок выступал за национальную команду Канады на чемпионате мира минувшим летом.

Оба — Барретт и Куикли — стали замечать, что их игровое время в «Никс» немного сократилось в первой половине этого сезона. Барретт набирал в среднем 18,2 очка за матч в 26 играх, в то время, как Куикли установил рекорд карьеры в виде 15,0 в среднем очка за игру в 30 выходах со скамейки.

Отсутствие пиков первого раунда указывает на то, что «Рэпторс» настроены скорее на «косметический ремонт», чем на полноценную перестройку — это согласуется с отчётом, опубликованным ранее на этой неделе, в котором указывалось, что у организации «нет аппетита к перезагрузке, демонтажу или перестройке», — написал Такер в своей статье.