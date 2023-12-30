Горан Драгич намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона

Словенский разыгрывающий «Милуоки Бакс» Горан Драгич планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона, сообщает Basket News.

По информации источника, баскетболист намерен провести прощальный матч в Словении, чтобы отпраздновать окончание своей 19-летней карьеры.

37-летний Драгич является обладателем золотых медалей чемпионата мира — 2017 в составе сборной Словении. В НБА, помимо «Милуоки», разыгрывающий выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

Словенец был выбран во втором раунде драфта НБА — 2008 клубом «Сан-Антонио Спёрс» под общим 45-м номером.

В 2017 году Драгич был признан спортсменом года в Словении.