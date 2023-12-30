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Горан Драгич намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона

Горан Драгич намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона
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Словенский разыгрывающий «Милуоки Бакс» Горан Драгич планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона, сообщает Basket News.

По информации источника, баскетболист намерен провести прощальный матч в Словении, чтобы отпраздновать окончание своей 19-летней карьеры.

37-летний Драгич является обладателем золотых медалей чемпионата мира — 2017 в составе сборной Словении. В НБА, помимо «Милуоки», разыгрывающий выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

Словенец был выбран во втором раунде драфта НБА — 2008 клубом «Сан-Антонио Спёрс» под общим 45-м номером.

В 2017 году Драгич был признан спортсменом года в Словении.

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