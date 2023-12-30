Эмбиид не сможет претендовать на награду MVP, если пропустит более 11 игр в сезоне

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не сможет получить награду самому ценному игроку по итогам сезона НБА, если пропустит в нём более 11 матчей.

С вступлением в силу нового коллективного договора (CBA), начиная с сезона-2023/2024, игроки должны принять участие как минимум в 65 матчах, чтобы иметь право на различные награды по итогам регулярного сезона, включая заветный титул MVP.

На данный момент Эмбиид уже пропустил семь игр в этом сезоне и, согласно отчёту, этой ночью он пропустит игру с «Чикаго Буллз». В случае пропуска ещё четырёх матчей в текущем регулярном чемпионате центровой будет автоматически исключён из числа претендентов на награду в соответствии с новыми правилами CBA.

В нынешнем сезоне на счету Эмбиида 25 игр, в которых он набирал в среднем за матч 35 очков, делал 11,7 подбора и шесть передач.