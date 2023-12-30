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Эмбиид не сможет претендовать на награду MVP, если пропустит более 11 игр в сезоне

Эмбиид не сможет претендовать на награду MVP, если пропустит более 11 игр в сезоне
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не сможет получить награду самому ценному игроку по итогам сезона НБА, если пропустит в нём более 11 матчей.

С вступлением в силу нового коллективного договора (CBA), начиная с сезона-2023/2024, игроки должны принять участие как минимум в 65 матчах, чтобы иметь право на различные награды по итогам регулярного сезона, включая заветный титул MVP.

На данный момент Эмбиид уже пропустил семь игр в этом сезоне и, согласно отчёту, этой ночью он пропустит игру с «Чикаго Буллз». В случае пропуска ещё четырёх матчей в текущем регулярном чемпионате центровой будет автоматически исключён из числа претендентов на награду в соответствии с новыми правилами CBA.

В нынешнем сезоне на счету Эмбиида 25 игр, в которых он набирал в среднем за матч 35 очков, делал 11,7 подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 131
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 33, Грин - 31, Шенгюн - 28, Исон - 10, Грин - 10, Ландейл - 6, Холидей - 4, Тэйт - 4, Томпсон - 1, Уитмор, Баллок, Марьянович
Филадельфия Сиксерс: Макси - 42, Харрис - 22, Мелтон - 15, Моррис - 14, Убре - 13, Беверли - 9, Ковингтон - 7, Рид - 7, Бамба - 2, Спрингер, Хаус, Коркмаз
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