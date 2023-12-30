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«У меня 10 млн подписчиков». Морант — о постоянной критике в свой адрес

«У меня 10 млн подписчиков». Морант — о постоянной критике в свой адрес
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант высказался о том, что в последнее время ему приходится сталкиваться с постоянным потоком критики.

Напомним, суперзвезда «Мемфиса» сталкивался с критикой в ​​течение последних нескольких месяцев, особенно после того, как НБА дважды дисквалифицировала его из-за инцидентов за пределами площадки. Морант ответил на вопрос, следили ли за ним чаще с момента его возвращения в состав «Гриззлиз».

«Так оно и было. У меня около 10 млн подписчиков, так что… вот так», — сказал Морант в интервью Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации на счету Джа Моранта четыре матча, в которых он в среднем за игру набирал 26,8 очка, делал 5,6 подбора и 8,8 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Харден - 16, Зубац - 15, Уэстбрук - 14, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Мэнн - 11, Браун - 7, Тайс - 5, Бостон, Хиланд, Примо, Миллер, Такер, Диабате
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Смарт - 22, Морант - 19, Бейн - 18, Альдама - 12, Уильямс Мл. - 5, Родди - 4, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Уильямс, Кончар
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