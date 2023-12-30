«У меня 10 млн подписчиков». Морант — о постоянной критике в свой адрес

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант высказался о том, что в последнее время ему приходится сталкиваться с постоянным потоком критики.

Напомним, суперзвезда «Мемфиса» сталкивался с критикой в ​​течение последних нескольких месяцев, особенно после того, как НБА дважды дисквалифицировала его из-за инцидентов за пределами площадки. Морант ответил на вопрос, следили ли за ним чаще с момента его возвращения в состав «Гриззлиз».

«Так оно и было. У меня около 10 млн подписчиков, так что… вот так», — сказал Морант в интервью Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации на счету Джа Моранта четыре матча, в которых он в среднем за игру набирал 26,8 очка, делал 5,6 подбора и 8,8 передачи.