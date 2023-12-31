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Леброн отреагировал на эйрбол фаната во время большого перерыва матча с «Шарлотт»

Леброн отреагировал на эйрбол фаната во время большого перерыва матча с «Шарлотт»
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался вовлечён в забавный момент во время последней домашней игры с «Шарлотт Хорнетс» (133:112).

Фанат «Лейкерс», участвовавший в шоу в большом перерыве, имел шанс выиграть потенциальный приз в размере $ 10 тыс. Однако для участника всё пошло не так, как планировалось.

В ролике, который появился в социальных сетях, фанат попытался попасть в кольцо с середины площадки. В итоге получился эйрбол, привлекший внимание публики и Леброна Джеймса. Камера приблизила четырёхкратного чемпиона, который изо всех сил пытался сдержать улыбку перед почти 19 тыс. зрителей.

На фоне всеобщего веселья диктор решил дать фанату вторую возможность, на этот раз с шансом провести две ночи в Лас-Вегасе в качестве приза. Однако фанат снова запустил эйрбол, что вызвало новую реакцию со стороны Джеймса.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в этом матче Леброн провёл запоминающуюся игру, набрав 17 очков, 11 подборов и четыре передачи всего за 25 минут игры, что стало его 556-м дабл-даблом в карьере.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Расселл - 16, Ривз - 16, Кристи - 10, Хэйс - 10, Вуд - 9, Вандербилт - 7, Принс - 3, Худ-Скифино - 2
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Розир - 18, Миллер - 17, Ричардс - 11, Макгауэнс - 10, Вашингтон - 9, Смит - 6, Смит - 6, Букнайт - 5, Мартин - 5, Тор - 3, Менса - 2
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