Судьи объяснили спорный эпизод с Леброном Джеймсом, из-за которого «Лейкерс» проиграли

Национальная баскетбольная ассоциации опубликовала судейский отчёт после спорного эпизода с участием лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:108).

Отметим, что Джеймс выбросил трёхочковый бросок, который мог сравнять счёт в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но судьи посчитали, что Леброн наступил на линию, и засчитали это попадание как двухочковое.

«По ходу игры на площадке было принято решение о двухочковом броске. После видеопросмотра не было найдено чётких и убедительных доказательств, чтобы изменить решение, и поэтому бросок был засчитан как двухочковый», — говорится в официальном отчёте НБА.

39-летний Джеймс набрал 26 очков в матче с «Миннесотой», а самым результативным игроком встречи стал его напарник по команде Энтони Дэвис, который отметился 33 очками.