Энтони Дэвис взял на себя ответственность за поражение «Лейкерс» от «Миннесоты»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис взял на себя ответственность за поражение в регулярном чемпионате НБА от «Миннесоты Тимбервулвз».

«Каждый раз, когда ты проигрываешь, независимо от того, хорошо играешь или плохо, это всегда беспокоит. Особенно сейчас, я думаю о том, что я не реализовал два важных штрафных броска и мы проиграли с разницей в два очка.

Итак, всякий раз, когда вы проигрываете, оглядывайтесь назад и думайте о том, что вы могли бы сделать лучше — и как команда, и индивидуально.

Первое, что приходит на ум, — это те два штрафных броска, что случается довольно редко. Для меня это большая редкость», – сказал Энтони Дэвис после матча с «Миннесотой».

Напомним, «Лейкерс» проиграли «Тимбервулвз» со счётом 106:108. В концовке случился спорный эпизод с участием Леброна Джеймса.