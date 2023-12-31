«Я шёл как на войну». Шрёдер – о разнице между «Торонто» и сборной Германии

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» и чемпион мира 2023 года в составе сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер рассказал о проблемах внутри коллектива «хищников».

«Когда я пришёл сюда, Дарко Раякович (главный тренер) проделал огромную работу по внедрению своей системы. Мы просто должны следовать ей. Не должно быть эгоизма, нужно просто делиться мячом.

Я не хочу углубляться в это, но мне нужно это чувствовать, потому что во время предсезонки так и было. Со своими братьями из сборной я шёл как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую. Мне просто хочется продолжать работать каждый день. Я знаю, что это сложно. Но если мы будем продолжать так играть, никому от этого лучше не будет», – сказал Шрёдер на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче клуб из Канады проиграл «Детройт Пистонс». Тем самым мичиганская команда прервала свою рекордную серию поражений, насчитывающую 28 матчей.