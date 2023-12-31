Анте Жижич перешёл из «Анадолу Эфеса» в «Виртус Болонью»

Хорватский центровой Анте Жижич подписал контракт с итальянским клубом «Виртус Болонья», рассчитанный до 30 июня 2026 года. Ранее баскетболист выступал за турецкий «Анадолу Эфес».

Фото: БК «Виртус Болонья»

На данный момент «Болонья» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. Команда завершила 2023 год с 12 победами и пятью поражениями в европейском чемпионате.

Отметим, что Жижич был выбран «Бостон Селтикс» на драфте 2016 года под общим 23-м номером. Но баскетболиста сразу обменяли в «Кливленд Кавальерс», за который он провёл 121 матч.

Напомним, что «Анадолу Эфес» перед сезоном-2023/2024 Евролиги покинули много лидеров команды и главный тренер Эргин Атаман, который приводил клуб к двум чемпионствам в турнире кряду.