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Каннингем — о прерванной серии поражений «Детройта»: трудные времена нас сплотили

Каннингем — о прерванной серии поражений «Детройта»: трудные времена нас сплотили
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Баскетболист «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем прокомментировал окончание проигрышной серии команды.

«Трудные времена ещё больше сплотили нас. Ещё рано делать выводы, потому что Монти Уильямс только недавно пришёл в команду. Я ещё молод, и команда будет только расти», — приводит слова Каннингема Essentially Sports.

«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия», причём дважды: в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по количеству проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» этот антирекорд составлял 26 игр.

Ранее главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс поделился эмоциями после победы команды над «Торонто Рэпторс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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