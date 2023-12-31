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Каннингем — о прерванной серии поражений «Детройта»: трудные времена нас сплотили

Баскетболист «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем прокомментировал окончание проигрышной серии команды.

«Трудные времена ещё больше сплотили нас. Ещё рано делать выводы, потому что Монти Уильямс только недавно пришёл в команду. Я ещё молод, и команда будет только расти», — приводит слова Каннингема Essentially Sports.

«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия», причём дважды: в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по количеству проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» этот антирекорд составлял 26 игр.

Ранее главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс поделился эмоциями после победы команды над «Торонто Рэпторс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.