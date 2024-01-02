Игрок G-Лиги предстанет перед судом по обвинению в убийстве

Форвард клуба Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Стоктон Кингз» Ченс Команч во вторник, 2 января, предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщает ESPN US.

Ранее 27-летний Ченс Команч был арестован вместе со своей 19-летней подругой Сакари Хэмден по подозрению в похищении Марайны Роджерс. Начиная с 7 декабря девушка считалась пропавшей, её поиски продолжались на протяжении недели, и в их результате были задержаны Команч и Хэмден.

Сообщается, что предварительно Команч и Хэмден уже сознались в содеянном. Команч рассказал, что душил девушку кабелем, а его подруга помогала ему руками.

Сейчас задержанные находятся в тюрьме Лас-Вегаса, слушания по их делам пройдут отдельно.