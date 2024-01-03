Джа Морант прокомментировал свой данк через Виктора Вембаньяму

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал свой эффектный данк, который он исполнил в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Сан-Антонио Спёрс». Морант прошёл под кольцо, где обыграл центрового соперников Виктора Вембаньяму, после чего забил сверху.

«Я просто стараюсь забивать сверху через соперников. Все этого хотели, так что вот вам мой рождественский подарок, пусть и с опозданием», — сказал Морант на пресс-конференции.

Видеозапись доступна на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, «Граззлиз» одержали победу со счётом 106:98. Джа в этой игре набрал 26 очков. Кроме того, он совершил пять подборов и отдал десять результативных передач.