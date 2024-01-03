Паскуаль объяснил, почему не покинул «Зенит» после исключения команды из Евролиги

Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему принял решение остаться в клубе после отстранения российских команд от Евролиги. Паскуаль мог воспользоваться опцией и выйти из контракта, но не стал этого делать. По словам испанского специалиста, его устраивает нынешнее положение дел в команде. Кроме того, он подчеркнул, что является человеком слова.

«Для тренеров решение о смене клуба является очень важным. Это не просто вопрос работы. Конечно, я могу найти, чем заняться, и в другом месте. Однако тренер должен чувствовать, когда для этого настал подходящий момент, учитывать историю клуба, выступление в прошлом году, результаты…

Я очень рефлексирующий человек и много думаю обо всём этом. И могу сказать, что в данном случае это был не тот момент, чтобы уходить. Поэтому я и не ушёл. С другой стороны, я человек, который держит своё слово. Да, когда я приходил в команду, ситуация была другая. Мы играли в Евролиге. Этого уже нет, но я доволен организацией и хочу остаться в клубе до конца контракта», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Напомним, российские клубы были отстранены от Евролиги в конце марта 2022 года.

«Жальгирис» обыграл «Альбу» в 18-м туре Евролиги:

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