Демар Дерозан призвал соперников готовиться к возвращению в строй Зака Лавина

Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (97:110) высказался о возвращении после травмы своего партнёра по команде Зака Лавина, который уже начал тренироваться в полном объёме и может появиться на площадке в следующей игре.

«Мы могли бы получить эти дополнительные 20-25-30 очков сегодня вечером. У нас была бы ещё одна динамичная единица в атаке, которая может набирать очки и создавать моменты для партнёров. В конце концов это всё ещё Зак Лавин, и команды должны подготовиться к его возвращению. Когда он появится на площадке, у нас будет гораздо больше вариантов в атаке.

Мы скучали по нему. Такими вечерами, как сегодня, мы хотели бы, чтобы он был с нами», — приводит слова Дерозана Heavy.