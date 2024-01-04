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Хэйворд — о последнем матче Коби: он не был так уж хорош большую часть игры

Хэйворд — о последнем матче Коби: он не был так уж хорош большую часть игры
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Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд поделился воспоминаниями о последней игре легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Пятикратный чемпион НБА смог отличиться 60 очками в матче с «Ютой Джаз», за которую в то время выступал Хэйворд.

«Прямо перед игрой мы узнали, что у нас больше нет математических шансов, чтобы выйти в плей-офф. Атмосфера была как в кино, повсюду были звёзды, чувствовалось, что происходит что-то очень важное. Это было нереальное ощущение, такого не было никогда в моей карьере.

Но я хочу сказать, что мы контролировали матч большую часть времени. Коби семь или шесть раз даже не мог смог попасть по кольцу, не забывайте, что он исполнил где-то 50 бросков в общей сложности.

Я не думаю, что он хорошо играл большую часть матча, но вот уже в последние три минуты — это было великолепно. Классический Коби, он смог вытащить победу в одиночку», — рассказал Хэйвод в подкасте Пола Джорджа.

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