Аллен Айверсон вспомнил свой любимый случай, связанный с Коби Брайантом

MVP НБА 2001 года Аллен Айверсон поделился воспоминанием о самом любимом моменте, связанном с легендарным Коби Брайантом.

Случай произошёл в 2008 году во время второй игры серии первого раунда между “Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». За первую половины игры Коби сумел набрать 20 очков, но снизил темп набора очков в третьей четверти и начале четвёртой. В этот момент партнёр по команде Айверсона Кеньон Мартин начал давить на Брайанта.

«Кеньон и Коби начали спорить. Мартин ему начал говорить: «Ты такой же, как я, мы надеваем форму и кроссовки одинаково, я тебя не боюсь, я надеру тебе зад». А я испугался, когда это увидел, ибо Коби очень тихо и спокойно отреагировал на его слова.

И я был прав. Коби вошёл в сумасшедший режим, начал исполнять данки, трёшки, забрасывал со средней. В итоге он набрал 49 очков. Когда кто-то исполнял штрафной Брайант пояснил: «Я был вообще спокоен, но Кеньон потряс дерево и с него свалился я, вот и получайте». Это был мой самый любимый момент, связанный с ним», — рассказал Айверсон в интервью журналу Complex Magazine.

Аллен описывал случай, когда Коби в итоге набрал 19 очков за четыре минуты в последней четверти и привёл калифорнийскую команду к уверенной победе со счётом 122:107.