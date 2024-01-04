Хэйворд и Тейтум объяснили, почему считают сезон-2018/2019 ужасным для «Бостона»

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд высказался о сезоне-2018/2019, в котором он представлял цвета «Бостон Селтикс». Его бывший партнёр по команде, лидер текущего состава «Бостона» Джейсон Тейтум согласился с его оценкой.

«Мы не были сплочёнными. Индивидуальные цели для некоторых игроков были выше командных. Мы играли дерьмово, это было ужасно. Ребята, вы все это видели. Мы уже это обсуждали. Это не сработало так, как мы хотели. Да, мы были очень талантливой командой, но это просто не сработало так, как мы планировали», — заявил Хэйворд в подкасте Пола Джорджа.

«Это нормально. Парни только учились, и сейчас все ушли от этого. Но то, что сказал Гордон, было в какой-то степени правдой. Некоторые парни восстанавливались после травм и пытались проявить себя, как и я. Я пытался быть лучше, чем был в предыдущем сезоне, и это был просто трудный год. Несмотря на ужасный сезон, мы вышли во второй раунд плей-офф, но всё могло быть куда хуже.

Иногда сложно понять, как талантливые игроки могут уживаться вместе, учитывая их нацеленность на индивидуальную статистику. Каждый хочет добиться большего», — ответил Тейтум.