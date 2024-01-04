Кендрик Перкинс назвал игрока, который мог бы усилить «Лос-Анджелес Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. В настоящий момент в активе «озёрников» 17 побед и 18 поражений.

«Пока Леброн Джеймс играет разыгрывающего, стабильности не будет. Д'Анджело Расселл должен найти в себе силы, чтобы набрать темп. Они играют слишком медленно. Брону или Дэвису забивать сейчас нелегко. Поэтому им не хватает такого парня, как Деннис Шрёдер. Многие забывают, что он приносил на обоих концах площадки. В любом случае этим парням просто нужно играть. Они должны улучшить свою игру», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

Ранее сообщалось, что отношения между игроками «Лейкерс» и главным тренером команды Дарвином Хэмом сильно накалились.