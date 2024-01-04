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Зайон Уильямсон раскрыл, что сказал тренеру «Пеликанс», заступившемуся за него

Зайон Уильямсон раскрыл, что сказал тренеру «Пеликанс», заступившемуся за него
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поблагодарил главного тренера своей команды Уилли Грина, заступившегося за него перед судьёй во время матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (117:106). После того как арбитр не зафиксировал фол на Уильямсоне в момент его прохода под кольцо соперников, Грин вышел к площадке и гневно отреагировал на судейское решение. В результате главный тренер «Пеликанс» получил технический фол.

«Я сказал ему после перерыва: «Тренер, я ценю это». Это очень много значило для меня», — сказал Уильямсон на пресс-конференции.

Грин впоследствии сообщил, что точно видел, как на Уильямсоне сфолили – именно этим, по словам тренера, объяснялась его реакция.

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