Травмы и лишний вес. Как «Пеликанс» обезопасили себя, выдав Зайону продление на $ 200 млн

В июле 2022 года «Пеликанс» продлили контракт с Зайоном Уильямсоном – первым номером драфта-2019 и восходящей звездой этой небольшой франшизы. Он получил новое соглашение на $ 197 млн, которое позволит ему остаться в команде до 2028-го. Но Уильямсон, как известно, игрок довольно травматичный: за четыре с лишним сезона в НБА он целиком пропустил один из них и принял участие всего в 137 матчах. Как выяснилось, этот факт может стоить ему трёх лет в «Новом Орлеане».

Учитывая, что о склонности Зайона к травмам стало известно ещё в колледже, обезопасить себя было единственно правильным решением для «Пеликанс». Поэтому в контракт с игроком был добавлен пункт, в котором чётко оговаривается ожидаемое количество проведённых им матчей. Например, в сезоне-2022/2023 оно составляло 60 игр. Но так как Уильямсон в итоге пропустил куда больше, чем 22 встречи, для него наступили последствия – теперь его зарплата в сезонах-2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028 ($ 126,5 млн) является негарантированной.

Если Зайон пропустит внушительное количество матчей и в этом году, это также может отразиться на его зарплате в сезоне-2024/2025. Более того, теперь «Новый Орлеан» имеет право отчислить игрока уже летом 2025-го, причём безо всякой финансовой компенсации. Однако в лиге верят, что на такую меру в команде будут готовы пойти только в самом крайнем случае.

Ещё одно конкретное условие, которое в «Пеликанс» выдвинули 23-летнему форварду – отсутствие травм пятой плюсневой кости в правой стопе. Это, конечно, напрямую никак не зависит от него самого. Но если у Зайона произойдёт перелом или стрессовая травма этой кости (или рецидив, связанный с предыдущими её повреждениями), то половина его зарплаты за чемпионат-2024/2025 станет негарантированной.

Зайон Уильямсон Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

При этом для Уильямсона всё выглядит не так плохо, как может показаться на первый взгляд. У него есть вариант вернуть финансовые гарантии, приняв участие в определённом количестве встреч и – внимание – преодолев установленные для него командой отметки на взвешивании.

Тут правило для Зайона работает следующим образом: сумма его веса в фунтах и процента жировой прослойки не должна превышать 295. Согласно информации двух авторитетных порталов (ESPN и Basketball Reference), в этом году Уильямсон весит 284 фунта (129 кг). То есть доля жира в его организме не может быть выше 11%.

Так, 20% зарплаты форварда в сезоне-2025/2026 вновь станут гарантированными, если он пройдёт все шесть контрольных взвешиваний в 2024 и 2025 годах. Он вернёт ещё 40%, если на этом же отрезке сыграет не менее 41 матча. Другие 20% игрок получит в случае, если примет участие в 51 встрече, и оставшиеся 20% – если эта отметка превысит 61 игру. В розыгрышах-2026/2027 и 2027/2028 всё будет работать по той же схеме, но только если Зайон не будет отчислен в межсезонье до этого (а конкретно – до 15 июля).

В общем, будущее и финансовое благополучие Уильямсона будут во многом зависеть от его физической формы. И минувшим летом спортсмен признал, что её поддержание даётся ему довольно непросто.

«Это тяжело. Мне 22, у меня есть все деньги в мире… Ну или мне кажется, что у меня есть все деньги в мире. Как учил меня [тренер Дьюка] Майк Кшишевски, я должен признавать свою ответственность. Есть много вещей, которые я мог бы сделать лучше, но не сделал. Сейчас я исправляю эти ошибки.

Я баскетболист. Когда я сижу в сторонке и наблюдаю, как мои товарищи по команде проигрывают, я знаю, что мог бы изменить исход матча. Для меня важно, чтобы люди знали: я просто хочу играть в баскетбол. Быть на площадке. Никто не хочет просто сидеть на скамейке. Вы думаете, я хочу сидеть там с травмой? Нет», – сказал Зайон на подкасте Гилберта Аренаса.

Зайон Уильямсон Фото: Michael Reaves/Getty Images

Тем не менее в руководстве «Нового Орлеана» отметили, что игрок наконец-то начал подходить к своей подготовке куда более серьёзно – так, как этого требует НБА.

«Я могу сказать, что в межсезонье Зайон Уильямсон провёл больше времени в зале, чем за всю свою карьеру. Он провёл всё лето в Новом Орлеане, и это совсем другое дело. Он уделил много времени работе. За эти годы мы, конечно, узнали, что работает для него, а что нет. Но огромная часть этой работы лежит на нём. Огромная часть зависит от него. Готов ли он делать то, что нужно для успеха?

Это было первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьёзно относится к своей профессии и вкладывается в неё вне площадки», – сказал вице-президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин.

И летом Зайон вроде как действительно работал над собственной гибкостью, выносливостью и другими вещами, которые должны позволить ему проводить больше времени на площадке. Но с того момента прошло уже несколько месяцев, и на старте сезона он выглядел не совсем так, как ожидалось. И вот в начале декабря всплыли новости – Зайон не прислушивается к советам относительно диеты и подготовки, которые ему дают в «Пеликанс», а отсутствие у него рабочей этики начинает вызывать опасения в команде.

Но даже это ещё не значит, что в обозримом будущем «Новый Орлеан» решит избавиться от игрока. Все эти условия, прописанные в его контракте, являются скорее подстраховкой на случай, если ситуация продолжит меняться к худшему. У команды будет не только возможность распрощаться с Зайоном, но и с лёгкостью обменять его, несмотря на сумму, прописанную в действующем соглашении.

Конечно, «Пеликанс» могут удариться в активную перестройку, ведь летом 2025-го свободным агентом должен стать и их вторая звезда – Брэндон Ингрэм. Однако подобное решение обеспечит «Новому Орлеану» как минимум несколько лет в списке лотерейных команд. И раз уж даже с ленивым Зайоном команда идёт шестой на Западе, находясь в зоне плей-офф, то смысла избавляться от него нет – во всяком случае, пока.

И да, нынешний сезон связка Уильямсона с Ингрэмом начала довольно бодро. В конце ноября мы даже включили их в список лучших дуэтов в НБА:

Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Всё потому, что внутри команды произошли некоторые перестановки, в результате которых синергия на площадке заметно улучшилась. А это, в свою очередь, положительно повлияло на их индивидуальный перформанс. Брэндон впервые с 2021 года принял участие в 24 матчах подряд, в семи из которых набирал 30 или более очков. Его младший товарищ преодолел эту отметку трижды, а также сделал три дабл-дабла «20+10». Правда, на данный момент он снова находится в лазарете – на этот раз из-за неназванной болезни, которая разгулялась в раздевалке «Пеликанс».

И хотя с точки зрения статистики Зайон начал предыдущий чемпионат чуть лучше, чем нынешний, он уже принял участие в 23 матчах – в прошлом году их было всего 29. И если «Новый Орлеан» продолжит в том же духе, у форварда будет реальная возможность провести свой первый матч в плей-офф, что, конечно же, немного поможет его репутации. Но до апреля Уильямсону ещё предстоит «дожить» – в минувшем сезоне он окончательно выбыл из строя уже к началу января.

Когда Зайон только приходил в лигу, он был самым востребованным проспектом со времён Леброна Джеймса. В прессе его называли франчайзером, игроком, который должен был создать определённую культуру в «Новом Орлеане», а также отмечали его зрелость. Увы, Уильямсону только предстоит оправдать ожидания. На протяжении пяти лет мы видели лишь проблески того, каким доминирующим он может быть. Но раз уж «Пеликанс» пришлось выставить ему целый ряд условий в рамках нового соглашения, то что-то явно идёт не по плану. Посмотрим, изменится ли что-нибудь в нынешнем сезоне.

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