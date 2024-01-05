«У него невероятный талант». Адетокунбо высказался после первой игры против Вембаньямы

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после очного матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (125:121).

«У него невероятный талант. Он может забить в любой момент, когда захочет. Он всегда играет правильно и думает только о победе», — сказал Яннис в эфире канала TNT Sports.

Отметим, что Яннис стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл из 44 очков и 14 подборов, также он записал на свой счёт семь результативных передач. Вембаньяма набрал 29 очков и совершил девять подборов.

В первом матче текущего сезона НБА между этими командами Виктор Вембаньяма не принимал участия из-за травмы.