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«У него невероятный талант». Адетокунбо высказался после первой игры против Вембаньямы

«У него невероятный талант». Адетокунбо высказался после первой игры против Вембаньямы
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после очного матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (125:121).

«У него невероятный талант. Он может забить в любой момент, когда захочет. Он всегда играет правильно и думает только о победе», — сказал Яннис в эфире канала TNT Sports.

Отметим, что Яннис стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл из 44 очков и 14 подборов, также он записал на свой счёт семь результативных передач. Вембаньяма набрал 29 очков и совершил девять подборов.

В первом матче текущего сезона НБА между этими командами Виктор Вембаньяма не принимал участия из-за травмы.

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