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Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» готовят крупный обмен, и объяснил свою позицию

Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» готовят крупный обмен, и объяснил свою позицию
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готовит сделку по обмену.

«Я думаю, что «Лейкерс» готовятся к обмену. Потому что тот факт, что в последнем матче не играли Руи Хатимура и Д'Анджело Расселл, даёт нам понять, что их хотят поберечь перед обменом. Тренер не мог рисковать их здоровьем, но обычно они появляются на площадке», — рассказал Аренас в своём подкасте.

27-летний Д'Анджело Расселл выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2015 по 2107 год и вернулся в команду в феврале 2023 года.

25-летний Руи Хатимура стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в январе 2023 года в результате обмена из «Вашингтон Уизардс».

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