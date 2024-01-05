Дюрант объяснил, почему трудно быть звездой в НБА

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос о том, является ли повышенная известность в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) благословением или проклятьем.

«Я думаю, это точно проклятье. На мой взгляд, всегда полезно оставаться секретным или в тени. Мы отдаём свою жизнь фанатам весь год, вы видите каждую игру, и через наши социальные сети в том числе. Итак, иногда мы хотим, чтобы некоторые вещи были священными, но в наши дни нет ничего святого», – приводит слова Дюранта The Guardian.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант на данный момент принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирает 29,9 очка, совершает 6,3 подбора и отдаёт шесть передач.

Отметим, что ранее в СМИ появились определённые слухи о том, что Дюрант может вновь запросить обмен и уйти из аризонской команды.