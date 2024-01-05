Док Риверс рассказал об идеальной роли в «Лейкерс» для Энтони Дэвиса

Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс поделился мнением об игре и роли в команде тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, который выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Энтони Дэвис выиграл титул, доминируя в обороне. Он может забивать, он может отдавать пасы, он многое делает правильно, но, если вы спросите его, чем он хочет заниматься каждый вечер, он хочет быть доминирующим игроком в обороне.

Бывают вечера, когда он всё ещё должен доминировать в нападении. Он доминировал в Новом Орлеане, но он играет с парнем, которого зовут Леброн Джеймс, и он говорит: «Я сделаю всё, что потребуется», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 8 из 10 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 18 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.