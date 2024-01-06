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Вембаньяма возглавил список лучших игроков НБА до 22 лет по версии Bleacher Report

Вембаньяма возглавил список лучших игроков НБА до 22 лет по версии Bleacher Report
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Портал Bleacher Report составил собственный топ игроков НБА младше 22 лет. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма занял первое место в списке.

Лучшие игроки НБА до 22 лет по версии Bleacher Report

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
2. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»)
4. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
5. Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
6. Джабари Смит («Хьюстон Рокетс»)
7. Шэйдон Шарп («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
8. Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»)
9. Осар Томпсон («Детройт Пистонс»)
10. Биляль Кулибали («Вашингтон Уизардс»)
11. Джейден Айви («Детройт Пистонс»)
12. Кейонте Джордж («Юта Джаз»)
13. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)
14. Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»)
15. Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»)
16. Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»)
17. Кейсон Уоллес («Оклахома-Сити Тандер»)
18. Жонатан Куминга («Голден Стэйт Уорриорз»)
19. Дайсон Дэниэлс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
20. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»).

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