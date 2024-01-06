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Крис Пол выбыл с переломом руки. Защитнику предстоит операция

Крис Пол выбыл с переломом руки. Защитнику предстоит операция
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол выбыл на неопределённый срок из-за перелома левой руки. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Отмечается, что ветерану предстоит пройти операцию на травмированной руке. Примечательно, что действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн — не гарантированы).

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

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