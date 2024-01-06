Джейсон Тейтум оценил влияние Порзингиса на игру «Бостона»

Легкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что появление в составе «кельтов» латвийца Кристапса Порзингиса сильно усилило защитный потенциал команды в связи с огромным ростом игрока.

«В прошлом сезоне у нас не было игрока с ростом 225 сантиметров на паркете. Он может делать на паркете всё. Может меняться на кого-то, защищаться против любого. Он очень жёсткий. Кристапс — одна из причин, почему против нас тяжело играть», — сказал Джейсон Тейтум на пресс-конференции после матча с «Ютой Джаз».

В последнем матче «Бостон» обыграл «Юту» со счётом 126:97. На данный момент «кельты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Клуб из штата Массачусетс победил в 27 матчах при семи поражениях.

При этом команда не только лидирует в своей конференции, но и имеет лучший результат во всей Национальной баскетбольной ассоциации, занимающая второе место «Миннесота Тимбервулвз» имеет баланс побед и поражений — 25-9.