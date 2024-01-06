Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Лейкерс» Вуд выполнил обещание перед мамой, которое дал ей в 2015 году

Игрок «Лейкерс» Вуд выполнил обещание перед мамой, которое дал ей в 2015 году
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд выполнил обещание, которое дал своей матери, купив ей дом.

Баскетболист на пресс-конференции рассказал, что, когда оказался в Национальной баскетбольной ассоциации в 2015 году, пообещал своей маме, что к тому времени, как ему исполнится 30 лет, приобретёт ей дом. Недавно игрок «Лейкерс» выполнил своё обещание и обрадовал маму.

Напомним, 28-летний Вуд выступал за такие команды, как «Финикс Санз», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

В сезоне-2023/2024 Вуд провёл 30 матчей в регулярном чемпионате НБА, выйдя лишь раз в стартовом составе. Игрок по ходу регулярного сезона в среднем набирает семь очков и собирает 5,5 подбора.

Ситуация в клубе из ЛА:
«Они не обращают на него внимания». Бэйлесс — о конфликте в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android