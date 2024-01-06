Джейсон Тейтум установил интересное достижение в НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому потребовалось наименьшее время для того, чтобы заработать 30 очков, пять подборов и пять результативных передач.

В матче с «Ютой Джаз» Тейтум набрал 30 очков, девять подборов и пять результативных передач за 24 минуты 38 секунд. Тем самым Джейсон вышел на чистое пятое место для игроков, которые набирали 30+5+5 за наименьший отрезок времени.

Возглавляет список Леброн Джеймс (22 минуты 32 секунды) – в матче 2023 года, следом идут Десмонд Бейн (23 минуты 41 секунда) – 2022 год, Расселл Уэстбрук (23 минуты 48 секунд) – 2014 год и Виктор Вембаньяма (24 минуты 21 секунда) – 2023 год.

В последнем матче «Бостон» обыграл «Юту» со счётом 126:97. На данный момент «кельты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Клуб из штата Массачусетс победил в 27 матчах при семи поражениях.