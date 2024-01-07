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Журналист назвал команды, которым может быть интересен Зак Лавин

Журналист назвал команды, которым может быть интересен Зак Лавин
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Североамериканский журналист и обозреватель Chicago Sun-Times Джо Коули предположил, что «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» могут связаться с руководством «Чикаго Буллз» по поводу возможного обмена атакующего защитника Зака Лавина.

«Следите внимательно за «Сакраменто» и «Голден Стэйт», поскольку они борются с непоследовательностью и трудными решениями в составе — всегда есть непредвиденная травма, которая может случиться с командой с глубокими амбициями в плей-офф. Другими словами, тихий рынок сегодня может стать очень шумным завтра или в ближайшие недели», — приводит слова Chicago Sun-Times.

Примечательно, что ранее Лавин в матче с «Шарлотт Хорнетс» впервые с 2018 года начал встречу в качестве запасного игрока. Отметим, что баскетболист в последнее время фигурировал в слухах по поводу возможного обмена из «Буллз». Сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересен Лавин.

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