Карри — о травме Пола: я сочувствую ему, ведь он так эффективно следит за своим телом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своей реакцией на травму его партнёра по команде Криса Пола. Напомним, опытный разыгрывающий сломал руку.

«Я сочувствую ему, ведь он через столько всего прошёл в своей карьере. Мы пытаемся наладить игру все вместе, найти ту самую химию, он так важен для нашей команды. Я ему просто сочувствую.

Он так великолепно следит за состоянием своего тела. Он занимается своей подготовкой каждый день. Никто даже не представляет, сколько он часов на это тратит. Очень грустно будет его видеть долго время вне игры. Надеюсь, он не будет падать и вернётся как можно скорее», — заявил Карри на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

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