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Удока: я тренирую Шенгюна так, как его воспитывал отец

Удока: я тренирую Шенгюна так, как его воспитывал отец
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал о разговоре с отцом своего подопечного Алперена Шенгюна.

«Вчера я впервые встретил отца Алперена, и он мне понравился. Мы пообщались и я понял, что что я тренирую его так, как его воспитывал отец», — приводит слова Удоки Fadeaway World.

Турецкий центровой в нынешнем сезоне принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 9,0 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил составил список из лучших молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации, включив туда и Шенгюна.

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