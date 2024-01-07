Удока: я тренирую Шенгюна так, как его воспитывал отец

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал о разговоре с отцом своего подопечного Алперена Шенгюна.

«Вчера я впервые встретил отца Алперена, и он мне понравился. Мы пообщались и я понял, что что я тренирую его так, как его воспитывал отец», — приводит слова Удоки Fadeaway World.

Турецкий центровой в нынешнем сезоне принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 9,0 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил составил список из лучших молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации, включив туда и Шенгюна.