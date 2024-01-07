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Стало известно, когда Крис Пол сможет вернуться на площадку после перелома руки

Стало известно, когда Крис Пол сможет вернуться на площадку после перелома руки
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол перенес операцию после перелома левой руки и пропустит 4-6 недель, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Напомним, действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн не гарантированы).

В нынешнем сезоне Пол принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, делая 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своей реакцией на травму его партнёра по команде Криса Пола.

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