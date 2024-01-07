Рондо рассказал, как они с Уэйдом положили конец вражде друг с другом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо рассказал о том, что он прекратил свою вражду с разыгрывающим Дуэйном Уэйдом после своего перехода в «Чикаго Буллз».

«Уэйд позвонил мне еще до того, как мы стали партнерами по команде. Он такой: «Эй, все в порядке?», а я пошутил: «Неа! Конечно, нет! Главное для меня — это победа».Потом сказал: «Оставь все в прошлом, давай победим. Это твой родной город», — сказал Рондо в подкасте View From the Rafters.

Рондо является двукратным чемпионом НБА. Помимо «Лейкерс», за время карьеры выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».