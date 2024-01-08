Инсайдер рассказал, как «Голден Стэйт» собирается действовать в межсезонье

Инсайдер Курт Хелин дал комментарий по поводу того, как «Голден Стэйт Уорриорз» планируют действовать в межсезонье.

«Наиболее вероятный исход для «Голден Стэйт» к крайнему сроку – они останутся с тем же составом, постараются стать лучше, посмотреть, насколько лучше обстоят дела с возвращением Дрэймонда Грина, а затем летом проведут несколько сделок», — написал Хелин в социальных сетях.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско победил в 17 матчах при 18 поражениях.

Ранее стало известно, что уководство «Голден Стэйт Уорриорз» не желает обменивать форварда Жонатана Кумингу, который разочаровался в главном тренере Стиве Керре.