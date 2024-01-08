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Инсайдер: я не знаю, что «Лейкерс» смогут сделать, чтобы улучшить свою команду

Инсайдер: я не знаю, что «Лейкерс» смогут сделать, чтобы улучшить свою команду
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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не проявляют интереса к разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселлу. Об этом сообщает портал Lakers Daily со ссылкой североамериканского журналиста и инсайдер Yahoo Sports Джейка Фишера.

«И если вы действительно хотите взглянуть на потенциальные сценарии обмена, на стратегию повторного подписания Д'Анджело Рассела с теоретической зарплатой в $ 20 млн, то, по нашим данным, к нему нет интереса.

Я действительно не знаю, что «Лейкерс» смогут сделать, чтобы улучшить свою команду, если они не отправят Остина Ривза за дверь, чего они, конечно, не хотят», — говорится в материале.

Отметим, что 27-летний Д'Анджело Расселл выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2015 по 2107 год и вернулся в команду в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне разыгрывающий заработает $ 17,3 млн.

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