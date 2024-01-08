«Нью-Йорк» прекратил сотрудничество с 38-летним ветераном

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение прекратить сотрудничество с тяжёлым форвардом Таджем Гибсоном. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее в декабре 38-летний баскетболист заключил с «Нью-Йорком» контракт до конца сезона.

Отметим, что сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард начал в качестве игрока «Вашингтон Уизардс», заключив в сентябре контракт. Однако спустя месяц «Вашингтон» принял решение отчислить Гибсона.

В нынешнем сезоне Тадж принял участие в 10 встречах, набирая в среднем 1,8 подбора, 1,4 очка и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 50. Гибсон проводил на площадке 9,7 минуты.