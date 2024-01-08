Рондо — о вылете «Чикаго» в 2017-м: это была карма за то, как они со мной обращались

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо вспомнил сезон-2016/2017, когда «Чикаго Буллз» вылетел в первом раунде плей-офф, ведя по ходу серии с «Бостон Селтикс» со счётом 2-0.

«В том году меня продержали на скамейке запасных почти 20 игр. В плей-офф мы немного развернулись, и вот я снова в стартовом составе. Для меня это была мотивация: «Вы, ребята, хотите посадить меня на скамейку запасных?

Я вам покажу». В итоге я постарался сделать всё, что мог. Мы выиграли первые две игры, я получил травму, и мы в той серии больше не выиграли ни одной. Так что для меня это была своего рода карма за то, как они со мной обращались», — приводит слова Рондо Bullswire.

Ранее Рондо рассказал о том, что прекратил вражду с атакующим защитником Дуэйном Уэйдом после своего перехода в «Чикаго Буллз».