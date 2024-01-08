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В федерации баскетбола Италии отреагировали на резкие заявления Паркера в адрес Поццекко

В федерации баскетбола Италии отреагировали на резкие заявления Паркера в адрес Поццекко
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Президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи прокомментировал недавние резкие высказывания Тони Паркера в адрес Джанмарко Поццекко.

Интервью, данное президентом АСВЕЛа Тони Паркером изданию L'Equipe, в котором владелец французской команды подверг резкой критике Джанмарко Поццекко, вызвало большой резонанс в баскетбольном сообществе.

«Я считаю, что клуб может принять решение о смене тренера. У них есть такое право. В то же время я считаю, что быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда может помочь. Для категории тренеров не очень хорошо, когда кого-то выставляют в СМИ. Я бы так не поступил, но я не владелец команды.

Я не знаю ситуации. Меня там не было. Но я знаю, что иногда манера Джанмарко Поццекко тренировать может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдает всего себя, и, что бы я ни сказал, это будет не то, что нужно. Так что он именно такой тренер», — приводит слова Петруччи Eurohoops.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Лиона победил в трёх матчах при 16 поражениях. При этом команда победила в последнем матче европейского чемпионата, обыграв литовский «Жальгирис» со счётом 93:79.

Заявление Паркера:
«Я очень разочарован». Тони Паркер — об уволенном тренере Джанмарко Поццекко
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