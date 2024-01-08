«Не нужно делать громких заявлений в СМИ». Тринкьери — о словах Паркера в адрес Поццекко

Итальянский тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери отреагировал на слова президента АСВЕЛа Тони Паркера в адрес бывшего главного тренера команды Джанмарко Поццекко.

«Тренеры часто расплачиваются за плохой результат. Это очень распространённое явление. Это то, что не изменится. Иногда легче сменить тренера, чем исправить ситуацию с командой, игроками.

Клуб может принять решение о смене тренера. Они имеют на это право. В то же время я считаю, что необходимо быть джентльменом и не делать громких заявлений в СМИ. Я не знаю ситуации. Меня там не было. Но я знаю, что иногда подход Джанмарко Поццекко к тренерской работе может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдаёт всего себя.

Он может дать команде, играющей каждые 48 часов, эмоциональную составляющую. Нехорошо кого-то разоблачать в СМИ. Я бы этого не сделал, но я не владелец команды», — приводит слова Тринкьери Basket News.