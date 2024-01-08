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Джини Басс считала, что Вогель нёс главную ответственность за неудачи Уэстбрука

Джини Басс считала, что Вогель нёс главную ответственность за неудачи Уэстбрука
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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс считала, что бывший главный тренер команды Фрэнк Вогель нёс главную ответственность за неудачную интеграцию разыгрывающего Расселла Уэстбрука, и в конечном итоге дала зелёный свет его увольнению. Об этом сообщает журналист Сэм Эмик.

Напомним, «Лейкерс» объявили о расставании с Вогелем 11 апреля 2022 года. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2021/2022. Специалист возглавил команду в 2019 году.

В феврале 2023 года «Лейкерс» обменяли Расселла Уэстбрука в «Юту Джаз». Позже баскетболист выкупил свой контракт у этого клуба и подписал соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс».

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