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Дрэймонд Грин: говорили, что мне нужна помощь. Кто мне это сказал? Вот он?

Дрэймонд Грин: говорили, что мне нужна помощь. Кто мне это сказал? Вот он?
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о своей первоначальной реакции на критику после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем.

«В первые дни после отстранения я просто сидел и слушал, как многие люди говорят, что мне нужна помощь. Моя первоначальная мысль была: «Кто мне это сказал? Вот он?», — приводит слова Грина The Volume.

Напомним, в начале третьей четверти матча между «Финиксом» и «Голден Стэйт» (119:116) во время борьбы за позицию при вводе мяча в игру Грин нанёс Нуркичу удар в лицо, за что был удалён с площадки. Судьи определили неспортивный фол второй степени, который приводит к удалению.

Позже североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дрэймонд Грин будет допущен до игр после 12-матчевой дисквалификации.

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