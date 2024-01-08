Грин: во время дисквалификации Керр приехал ко мне домой, мы сидели и плакали

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал, что во время дисквалификации, полученной за удар в лицо центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, к нему домой приехал главный тренер команды Стив Керр. По словам Грина, они сидели во дворе и плакали.

«Во время дисквалификации Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы вместе сидели во дворе и плакали. Дело в том, что мы уже связаны. Мы вместе прошли через самые высокие взлёты и самые низкие падения. Он сказал: «Хочу, чтобы у тебя всё закончилось правильно, чтобы у нас всё завершилось так, как мы того заслужили», — приводит слова Грина The Volume.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дрэймонд Грин будет допущен до игр после 12-матчевой дисквалификации.